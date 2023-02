Binche a accueilli plus de 135 000 personnes dans ses rues durant les trois jours gras : “un cru exceptionnel !”

Alors que ce dimanche, nous vous annoncions que Binche avait accueilli plus de 100 000 personnes, les chiffres “officiels”, basés sur le nombre de bornages des téléphones portables en rue, ont fait monter le curseur jusqu’à 135 366 personnes qui ont foulé le pavé binchois. “C’est un chiffre que l’on doit à deux critères principaux”, nous a confié Laurent Devin, bourgmestre de Binche. “Premièrement, après deux ans de privation, non seulement les gilles et autres acteurs du Carnaval étaient en nombre mais les gens, pas que les Binchois, étaient impatients de vivre à nouveau notre folklore. Enfin, la météo clémente dont nous avons bénéficié ces trois derniers jours a probablement attiré des gens venus des quatre coins de Belgique voire du monde. Toujours concernant l’affluence, de mémoire de Binchois, on n’avait jamais vu cela et ce même si c’était la première fois que nous avons utilisé cette technique de bornage pour la chiffrer de la manière la plus objective possible et cette édition 2023 a vraiment constitué un cru exceptionnel.”