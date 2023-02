Aurore, gérante du Winipeg à Binche : “Nous avons vécu un Carnaval rempli d’émotions”

Avec 135 000 personnes dans Binche sur trois jours et une quinzaine de cafés ouverts au total, sans compter les buvettes à moitié improvisées, il y avait de quoi boire des coups à Binche ce week-end. Dernier café encore en activité sur l’avenue Wanderpepen, le Winipeg fait un peu figure d’ovni à Binche de par son éloignement avec la Grand-Place et avec son côté familial qui fait sa popularité durant les trois jours gras. “Nous attirons de nombreuses familles surtout le lundi matin durant lequel la bataille de confetti bat son plein”, nous explique Aurore, gérante du Winipeg. “Le fait de se trouver un peu en retrait, cela a ses avantages et ses inconvénients. Avantage car chez nous, on est moins serré, les enfants peuvent s’amuser. C’est un peu ce qui fait notre force durant le Carnaval. Inconvénient car à l’image de ce qui s’est passé ce mardi Gras, nous n’avons reçu aucune autre société que les Maxim’s dont c’est le local. Dimanche cela s’est mieux passé puisque nous nous trouvons sur le parcours du cortège mais c’est tout de même décevant.”