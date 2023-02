Gilles, le Parisien aux 40 ans… de gille à Binche chez les Récalcitrants : “Durant les trois jours Gras, mon corps ressuscite” (vidéo)

Depuis son plus jeune âge, le bien prénommé Gilles Godefroy ne rêvait que d’une seule chose : devenir gille de Binche. “C’est lors de l’Expo 58 que j’ai vu pour la toute première fois des gilles de Binche qui ont effectué là leur seule sortie connue en dehors des murs de Binche. Depuis, je n’ai eu qu’une seule ambition, celle de devenir gille de Binche et j’y suis parvenu.”

C’est via un ami proche, Jules Parfait, que Gilles a pu embrasser son rêve. “J’ai commencé en 1971 en ne faisant que le dimanche ensuite, quelques années plus tard et avec l’accord du président des Récalcitrants de l’époque, j’ai enfin pu réaliser mon rêve. Depuis, les réglementations pour faire le gille ont été codifiées par l’ADF et donc j’ai beaucoup de chance de pouvoir le faire.”

Pour Gilles, participer au Carnaval de Binche représente beaucoup de choses. “Je suis mathématicien ce qui fait beaucoup travailler mon esprit et moins mon corps par contre, durant les trois jours gras, mon corps ressuscite, il reprend vie. Le Carnaval, c’est comme une bulle, une parenthèse qui nous permet de tout oublier. Lorsqu’on peut faire Carnaval, c’est que tout va bien, santé, finances, famille. Si l’un des trois flanche, on ne peut pas faire Carnaval donc pouvoir y participer, c’est rassurant.”

Médaillé

Ce mardi, Gilles célèbre son 40e Carnaval et, pour l’occasion, a reçu une médaille. “Outre les deux éditions annulées à cause du covid, j’ai été contraint de manquer quelques éditions à cause de mon travail mais je n’en ai jamais manqué deux d’affilée, même quand j’ai expatrié aux États-Unis pendant 5 ans. Je compte encore le faire quelques années et puis on verra. En tout cas, cette médaille des 40 ans, je la dédie à ma belle-maman Marie-Jeanne qui est binchoise et qui, à 95 ans, est toujours bon pied bon œil.”

Très fier de son statut de gille, Gilles Godefroy a été jusqu’à se montrer habillé en gille sur l’affiche du colloque réalisé en son honneur pour célébrer sa mise à la retraite. “Lorsqu’on est gille, ce qu’on ressent est indescriptible. On est conscient qu’on fait partie d’un tout, de quelque chose qui existe depuis des centaines d’années et qui continuera après nous donc pour moi, il s’agit d’une grande fierté d’en faire partie. Je suis aussi très heureux d’avoir pu expliquer ma passion pour ce folklore à mes confrères au fil de ma carrière.”

Ce mardi soir, Gilles, 70 ans, rangera ses sabots et ne les ressortira que l’année prochaine car il n’est pas prêt encore à les raccrocher définitivement. “Tant que la santé ira, je n’arrêterai pas !”