Carnaval de Binche : la sécurité des citoyens assurée par l’œil attentif du poste de commandement (VIDEO)

Comme tout événement majeur qui se respecte, le carnaval de Binche dispose d’un dispositif de sécurité d’envergure afin d’assurer la sécurité des citoyens et des acteurs du folklore local. Alors que de nombreuses patrouilles, civils et cavaliers sillonnent les rues de Binche, le poste de commandement opérationnel fait office de relais entre les équipes de terrain et les équipes en stand-by, prêtes à intervenir.