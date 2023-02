Logiquement annulé deux années consécutives à cause de la pandémie, les gilles étaient de retour ce Mardi Gras avec un public plus nombreux que jamais venu assister à la fête. « Ce dimanche, déjà, on estime à plus de 53 000 le nombre de personnes qui sont venues assister aux festivités », nous a confié Frédéric Tilmant, échevin du Folklore. « On se base sur le bornage des téléphones portables activés en rue par un des plus gros opérateurs en Belgique. Ce lundi, ordinairement plus confidentiel, a également battu des records. Et, même si on n’a pas encore reçu les chiffres officiels, je ne me souviens pas avoir vu autant de monde un Mardi Gras. Donc à vue de nez, on va certainement passer la barre des 100 000 personnes et largement, ce qui serait un record pour un Carnaval de Binche. En plus, le beau temps a été au rendez-vous ce mardi donc que demander de plus ? »

Les gilles, Pierrots, Arlequins, Marins et autres Paysans étaient tout sourire tout au long de la journée qui a débuté très tôt pour certains. Dès l’aube ce mardi, tous les acteurs du Carnaval sont ainsi passés de maison en maison accompagnés du son du fifre et de l’aubade matinale. Déjà à ce moment-là, on sentait que l’ambiance allait être au rendez-vous. « Cela fait trois ans que nous n’avons pas porté notre costume et il y avait une certaine appréhension ce matin lorsque nous sommes sortis pour la première fois », nous explique Joël Potiaux, président de la société des Irréductibles. « Mais honnêtement, ça revient vite, un peu comme le vélo ! »

L’après-midi, le cortège « aux oranges » durant lequel les gilles portaient pour la seule fois de l’année leur magnifique chapeau à plumes d’autruches a battu son plein avant que les gilles ne se retrouvent le soir pour le traditionnel feu d’artifice qui clôturait, de l’avis de tous, une des plus belles éditions du Carnaval depuis longtemps.