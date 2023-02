Les Jeunes Indépendants ont joué la carte Speedy Gonzales au Carnaval de Binche : “notre cagnotte choisit son costume en toute démocratie”

Les Jeunes Speedy Gonzales Indépendants. ©Thomas Donfut

Ce dimanche Gras, c’était évidemment le retour à la fête pour tous les acteurs du folklore binchois. “Se retrouver, se revoir, retrouver la convivialité qui caractérise le Carnaval de Binche, cela fait vraiment plaisir. Ce dimanche, ça grouille de partout, il y a énormément de monde et cela fait plaisir. Le Carnaval, ce sont des excès et le dimanche, on se sent plus libre que le Mardi Gras. Certains qui ne connaissent pas le Carnaval me disent mais alors, pourquoi faire le Mardi si c’est plus gai le dimanche ? Pour moi, on fait le Carnaval en entier ou pas du tout et ce serait inconcevable de ne pas faire le Mardi mais seulement le dimanche. Certains le font mais souvent, c’est pour des raisons de physique.”

Si le dimanche matin est relativement libre, l’après-midi est un peu moins festif, un peu moins libre, avec le Cortège qui débutera dès 16h. “Ensuite nous continuerons en musique jusqu’à minuit et c’est là que l’ambiance remonte d’un cran pour nous, alors que tout le monde commence à être fatigué et qu’il faut souvent motiver les troupes, Pour moi, ce sont là les moments les plus prenants du Carnaval.”