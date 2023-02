Binche va vibrer pendant trois jours au rythme de ses Gilles

Les festivités binchoises seront lancées ce dimanche avec le ramassage des acteurs du carnaval à leur domicile dès le début de matinée. Les acteurs danseront au rythme des tambours jusqu'au rondeau du soir sur la Grand-Place. La journée du lundi gras, le 20 février, sera essentiellement consacrée aux "jeunesses". Le mardi gras sera le jour J du carnaval de Binche: tout commencera dès cinq heures du matin avec le traditionnel ramassage des gilles et des autres acteurs costumés, qui battront les pavés des rues du centre de Binche et de la Grand-Place jusqu'au rondeau final et un grand feu d'artifice qui clôturera le carnaval 2023.

Les autorités binchoises ont annoncé la mise en place de plusieurs mesures relatives, notamment, à la mobilité et à la sécurité. La zone de police sera sur le terrain avec 450 policiers pendant les trois jours gras. Un total de 130 secouristes de la Croix-Rouge se relaieront pendant toutes les festivités.

De nombreux carnavals se dérouleront dans les prochaines semaines dans les communes et villages de la région du Centre. Le carnaval de Strépy-Bracquegnies (La Louvière) aura lieu du 12 au 14 mars. Les festivités de cet événement folklorique avaient été endeuillées et arrêtées le 20 mars 2022: une voiture avait percuté le cortège carnavalesque lors du ramassage matinal des gilles, tuant six personnes et faisant une quarantaine de victimes. Une stèle en hommage aux victimes de Strépy-Bracquegnies a été inaugurée en janvier 2023 à la rue des Canadiens à Strépy, sur les lieux de la tragédie.