Binche : chez les Pourbaix, Jean-Luc a passé le témoin à son petit-fils Ulrick pour la fabrication des masques de gille

Le "maître" Jean-Luc et son élève Ulrick. ©Thomas Donfut

Un savoir-faire unique transmis tout d’abord à Christophe, fils de Jean-Luc décédé il y a quelques années, puis, donc, à Ulrick. “Le masque, pour un gille, ça représente l’unité, il n’y a plus de différence entre nous”, explique Ulrick qui est gille chez les Réguénaires. “Lorsqu’on porte le masque c’est à ce moment qu’on représente le mieux le personnage du gille car on est tous égaux. Quand je ne porte pas le masque, je suis Ulrick, lorsque je le porte, je suis un gille.”

Tous les ans, des ateliers Pourbaix sortent entre 300 et 400 masques. “Tous les gilles n’en ont pas besoin d’un nouveau tous les ans même si certains en changent régulièrement. Certains les gardent des années mais alors franchement, ils ne sont pas beaux. Tous mes masques sont uniques, particuliers car fabriqués de manière artisanale et peints à la main. J’ai encore reçu beaucoup d’aide de la part de mes grand-parents mais cette saison carnavalesque est ma première complète. Tout n’a pas été parfait cette année mais je suis certain qu’avec un peu d’organisation, l’année prochaine sera moins stressante.”

Des objets décoratifs

En plus des masques, Ulrick fabrique de nombreux objets décoratifs sur le thème du Carnaval de Binche. “Jusqu’à aujourd’hui, je fabrique beaucoup de choses sur base des modèles et des moules créés par mon grand-père ou mon père mais petit à petit, je commence à prendre mes marques et mon indépendance sur le plan artistique. Porter ce nom de famille représente une certaine pression sur mes épaules car tout le monde attend beaucoup de moi. J’essaye d’être à la hauteur en tentant beaucoup de choses mais je suis conscient que je suis encore jeune et que je peux m’améliorer notamment en peinture. J’ai déjà essayé pas mal de choses dans ce domaine mais je ne suis pas encore assez content du résultat pour pouvoir les mettre en vitrine.”

Jean-Luc son grand-père a encore beaucoup donné cette saison pour aider son petit-fils à atteindre le bon compte de masques. “Il a encore beaucoup à apprendre mais ça va venir avec le temps”, nous a-t-il confié non sans fierté dans le regard. “Il devrait arrêter de s’y prendre à la dernière minute et ça ira !”