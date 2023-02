Evelyne, gérante du Fin Bec à Binche depuis 42 ans, prend sa retraite : “mes clients me manquent mais je dois un peu penser à moi”

En tout, Evelyne Mortet a passé 44 à travailler au Fin Bec sur la Grand Place de Binche, juste à côté de l’Hôtel de Ville. Après y avoir travaillé en tant qu’apprentie puis employée, elle a repris début des années 80 l’activité à son compte. Fatiguée, pour ne pas dire exténuée, elle a décidé, à 60 ans, de jeter l’éponge et de prendre sa retraite. “C’est une décision qui a été très difficile à prendre mais je devais me concentrer sur ma vie de couple et de famille que j’ai négligée depuis bien trop longtemps”, nous a confié la sexagénaire. “Je commençais mes journées aux alentours de 6h/6h30 et je la terminais parfois bien après 20h. Ce n’était plus tenable. En août dernier, j’ai pris mes congés annuels mais je n’ai jamais rouvert.”