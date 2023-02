Depuis le jour de l’incendie du bâtiment dit des Récollets, la sécurisation du site et la sécurité des Binchois et des Binchoises, ainsi que des visiteurs et des usagers de la voirie, est la priorité de la Ville de Binche. Cette priorité prend plus de sens encore à quelques jours du Carnaval.

La Ville met tout en place pour que la sécurité soit totale, tout en permettant le déroulement habituel des activités folkloriques et, donc, le passage des sociétés et du cortège du Dimanche Gras dans la rue des Récollets.

Dans ce cadre, le Collège communal de ce lundi 06 février a pris une ordonnance temporaire relative à la circulation routière dans le cadre de travaux de stabilisation de toiture du bâtiment dit des Récollets, rue des Récollets le jeudi 09/02/2023.

Démonter les éléments instables

L’objectif des travaux prévus ce jeudi 09 février sera donc de démonter les éléments instables et d’écarter tout risque de chute d’éléments sur le domaine public.

Le montant de cette intervention complémentaire de sécurisation est de 18.894,15 euros.

Les interventions à réaliser sont nombreuses : il faut démontage et évacuation d’un couvre-mur en béton ; démontage “en escalier” de la maçonnerie, sous le niveau d’une fissure, et évacuer des gravats ; poser au mortier d’éléments de couvre-mur en béton horizontaux ; démonter et évacuer une pierre fissurée, à l’angle de la nef ; vérifier l’accrochage des tuiles de couverture du mur et enfin démonter et évacuer des éléments instables.

Les pierres instables seront démontées et descendues au sol, pour être ensuite stockées sur palette dans la cour du couvent située derrière le chœur.

Des fissuromètres seront aussi fixés mécaniquement sur la maçonnerie.