L’utilisation des gobelets réutilisables lors du Carnaval fait débat au sein des cafetiers binchois : “Je ne demanderai pas de caution”

Afin de contenter tout le monde, la Ville avait même lancé un marché public pour trouver un fournisseur de gobelets mais voilà, ce dernier a été “devancé” par la plupart des brasseurs (AB-INBEV, Maes, Primus…) qui ont fourni gratuitement aux différents cafetiers binchois 1 500 gobelets réutilisables par établissement.

Réduire les déchets

Dans la plupart de ces derniers, une caution d’un euro sera demandée aux clients lorsqu’ils effectueront leur commande. Un peu à la manière de ce qui se passe dans certains festivals de musique. “L’idée est de réduire les déchets dans les rues et de nombreux cafetiers ont bien compris que cette caution était importante car sans elle, les gens continueraient à jeter leurs verres en rue une fois qu’ils sont vides”, estime Jérôme Urbain, patron du Parapluie National et responsable de la branche Horeca de l’association des commerçants binchois. “Un cafetier qui ne jouerait pas le jeu pourrait nuire à toute la mécanique mise en place.”

Car un client qui consommerait dans un café X où on ne demanderait pas de caution pourrait très bien aller se faire rembourser dans un café Y qui, quant à lui, demande une caution. “De ce fait, on serait floué au final”, commente Ludovic Odelli, gérant de deux établissements binchois à savoir la Renaissance et le Philippe 2. “Je comprends très bien qu’il faille mettre en place de tels systèmes pour diminuer l’empreinte écologique de la ville etc. Mais on risque de perdre de l’argent si tout le monde ne joue pas le jeu.”

Pas de caution partout

Parmi ces irréductibles cafetiers qui ne veulent pas entendre parler d’une caution pour les verres réutilisables, Serge. “Je ne demanderai pas de caution à mes clients”, nous a confirmé celui qui gère un établissement situé sur la Grand Place. “Je n’utiliserai les gobelets réutilisables que lors des gros coups de feu du dimanche ou du mardi. Le reste, ce sera des verres en verre. Lors des soumonces, tout s’est bien déroulé. Je demandais aux clients de me ramener les gobelets que je leur donnais et ils tenaient parole. Je pense que ce système de caution est beaucoup plus complexe aussi pour la comptabilité car à la fin de la journée, en plus de leur caisse, les cafetiers devront compter le nombre de verres récupérés…”