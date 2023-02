Lors du Carnaval de Binche 2023, c'est Fred Tilmant qui prendra le rôle protocolaire de Laurent Devin

Un boulot qui va demander une certaine gymnastique logistique cette année puisque pas moins de 120 médailles seront distribuées au total, un record dans l'histoire récente du Carnaval de Binche. "A cause des deux années de pandémie, les jubilaires de 2021 et 2022 se rajoutent à ceux de 2023 pour cette remise des médailles particulière à plus d'un titre. Le timing sera difficile à tenir mais nous ferons notre mieux pour accumuler le moins de retard possible par respect notamment pour ceux qui passent dans les derniers. Il fau leur laisser le temps de rentrer chez eux et de se préparer pour le cortège de l'après-midi."

Pour la première fois depuis 16 ans donc, Laurent Devin se trouvera de l'autre côté de la table vers 9h45 le Mardi Gras lors de la remise des médailles de sa société, les Incas. "Ce n'est pas un moment que j'appréhende particulièrement", nous a confié le bourgmestre. "Je pense même que c'était plus perturbant encore la première fois où j'ai remis les médailles et que je ne faisais pas le gille. A l'époque, lorsque ma société est entrée dans l'Hôtel de Ville, j'ai été incapable de prononcer le discours, j'étais trop ému. C'est d'ailleurs l'ancien bourgmestre Armand Leroy qui a fait le discours à ma place..."

Durant les trois jours gras mais surtout les dimanche et lundi, il n'y a qu'en cas de grosse catastrophe que Laurent Devin revêtira ses habits de ville pour reprendre son rôle de bourgmestre. "Personnellement, j'ai déjà essayé à deux reprises dans mon village de Leval de refaire le gille alors que je suis échevin du Folklore depuis 16 ans mais je n'ai pas pu profiter comme il se doit ces jours-là", reprend Fred Tilmant. "Laurent peut nous faire confiance, nous gèrerons les choses en équipe sauf, bien entendu, pépin majeur."