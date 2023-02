Fusillade à la Taverne Binchoise : “On ne savait pas qu’il y avait eu des tirs et personne ne s’est caché dans les toilettes”

Les bruits que Mickaël Tsoullou et ses clients ont entendu, c’était en réalité celui d’une arme à feu mais qui tirait à blanc. “Mais honnêtement, on ne s’est rendu compte de cela que lorsque les policiers nous l’ont appris quelques minutes après leur intervention rapide. Contrairement à ce que certains médias ont indiqué, personne ne s’est planqué dans les cuisines ou dans les toilettes et personne n’a paniqué outre mesure. Tout ce qu’il y avait, c’est un petit coup dans la vitre. De toute bonne foi, j’avais même mis un post Facebook qui rassurait tout le monde en disant qu’il ne s’agissait pas d’une fusillade. Lorsque les policiers ont trouvé des douilles, je l’ai évidemment retiré.”

D’après Mickaël Tsoullou, ces jeunes seraient venus d’une commune voisine pour chercher vengeance suite à des échauffourées qui auraient eu lieu la veille non pas dans l’établissement en lui-même mais bien en dehors, sur la place. “Il n’y a pas eu de bagarre le vendredi soir dans mon établissement même si, effectivement, les jeunes qui ont participé à l’échauffourée avaient passé la soirée ici. Mais je ne peux pas être responsable de ce que font mes clients une fois qu’ils quittent mon café. Depuis que j’ai repris la Taverne il y a un an et demi, jamais il n’y a eu de bagarre à l’intérieur.”

Dimanche soir, la Taverne Binchoise était bel et bien ouverte à l’occasion des soumonces et la soirée s’est bien passée. “J’avoue avoir hésité à ouvrir car j’étais mentalement fatigué après la soirée de la veille mais j’ai été rassuré par les policiers qui m’ont assuré qu’ils seraient en nombre et en patrouille dans le centre-ville pour veiller à la sécurité de tous.”

Quant aux auteurs, l’enquête est a priori toujours en cours pour déterminer leur identité.