450 policiers seront présents durant le Carnaval de Binche pour en assurer la sécurité : “placer un policier derrière chaque groupe est impossible”

Car mettre un policier ou une patrouille derrière chaque groupe, logistiquement, c’est impossible. “On a fait le calcul, si on devait faire ça un Mardi Gras, il faudrait 150 policiers rien que pour les ramassages entre 5 et 7h du matin. Ce n’est donc pas possible. Il faut que chaque groupe, chaque société soit responsabilisé par rapport à ce qui pourrait arriver.”

Durant les trois jours gras, ils seront 450 policiers à veiller en permanence sur la sécurité de tous. “Le QG sera au commissariat de Binche mais une antenne logistique sera mise en place dans le Kursaal. Là, les policiers qui seront de garde auront droit à un repas complet par jour, à des collations, à du café etc. Les policiers binchois, qui fatalement connaissent mieux les lieux que ceux qui viendront en renfort d’autres zones seront reconnaissables via un badge posé sur leur poitrine.”

Cette année, contrairement aux deux dernières éditions du Carnaval de Binche, les policiers ne seront pas équipés de body-cams. “Pour diverses raisons, cela n’a pas été possible à mettre en place cette année. Cela dit, nous disposons d’un dispositif de 50 caméras urbaines rien que pour le centre-ville qui a déjà prouvé à maintes reprises son efficacité. Cette année, grâce notamment à la fusion imminente entre les deux zones de police, nous aurons également à notre disposition plus de motards que de coutumes afin de mieux contrôler les abords extérieurs de la ville, le stationnement illicite, le trafic, les transports de VIP etc.”

Par ailleurs, les périmètres de sécurité ont été repensés. “Nous ne les avons pas grandis outre mesure car si on agrandit trop ces périmètres, le danger peut alors venir… de l’intérieur. Nous allons par contre, surtout dans les villages, être plus stricts et ne plus laisser passer personne au lieu des barrages filtrants qui existaient jusqu’ici.”