Binche : un livre et des bijoux pour le Carnaval

Passionnée par le folklore binchois, la Binchoise n’a pas eu à aller loin pour trouver son héros vu qu’il s’agit de… son petit-fils. “Je trouvais que les livres didactiques qui existent sur le Carnaval étaient bien ternes c’est pourquoi, avec Nadia, on a voulu faire quelque chose de coloré qui pouvait plaire à tout le monde.”

C’est sa collègue de l’Institut Plus Oultre Nadia, alias By Naba, qui a mis en image les mots de Nadine. “C’est même moi qui l’ai motivée à se lancer dans l’écriture d’une histoire !”, nous a confié l’artiste. “Mon rêve, c’est de pouvoir illustrer des livres pour enfants mais en vivre, c’est très compliqué car le marché est saturé. On est donc obligé de passer par l’auto-édition. Personnellement, je connais assez mal le folklore binchois mais je m’en suis imprégnée grâce à ma complicité avec Nadine qui m’a tout expliqué et montré un tas de photos des différents personnages du folklore. On va peut-être en sortir pour d’autres folklores de la région. On verra.”

Le livre sera bientôt disponible et en vente à l’Office du Tourisme ainsi qu’au Musée du Masque.

Aussi des bijoux

Cette fois en solo, By Naba a sorti, pour le Carnaval 2023, une nouvelle série de bijoux mais doit faire face à un autre problème. “Je ne trouve plus d’endroits-dépôt où je peux vendre mes bijoux. C’est vraiment devenu un souci majeur surtout depuis le covid et les fermetures qui se multiplient. Ce que je dois faire, c’est recommencer à prospecter mais cela demande beaucoup de temps et c’est râlant car mon réseau était bien établi.”

Intéressé par les créations de By Naba, rendez-vous sur sa page Facebook.