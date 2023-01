Binche : le Conseil d’État se prononcera sur l'avenir du projet des Ateliers des Remparts ce jeudi

Ce jeudi, le Conseil d’État se prononcera sur ce recours. “Personnellement, j’ai confiance en la justice plus qu’en la politique”, nous a confié Éric Rousseaux, porte-parole du groupe de riverains mécontents. “Je suis confiant en la décision qui sera prise par la juge.”

Pour les riverains, ce projet n’est pas du tout adapté à la ville de Binche. “Nous ne sommes pas contre un projet qui serait situé à cet endroit mais, sur de nombreux points, celui qui est en cours actuellement est bien trop grand. Le gabarit des bâtiments engendrerait un manque d’intimité dans les jardins avoisinants. La mobilité deviendrait également un souci dans le quartier si un tel projet venait à voir le jour. Sans oublier les problèmes d’insécurité qui seraient inévitables dans une structure construite en dalle comme celle qui est prévue avec beaucoup de zones d’ombres.”

Ce que regrettent aussi les riverains, c’est le fait de n’avoir pas été écoutés par les autorités communales. “Depuis le début de ce projet, personne, à l’administration communale, ne parle de ce projet. On a vraiment l’impression de ne pas être écoutés, entendus. Il n’y a pas eu de concertation avec les riverains. On a commencé à entendre parler de ce projet en 2016 et un schéma avait été présenté mais ce dernier n’a rien à voir avec ce qui a été proposé cette fois et qui a obtenu le fameux permis d’environnement. Encore une fois, nous ne sommes pas contre un projet réalisé à cet endroit mais celui-ci ne cadre pas avec le caractère médiéval du centre-ville de Binche et ne respecte pas, tout simplement, le bien-être des riverains. Nous avons obtenu 1 700 signatures contre ce projet. À l’échelle de Binche, ce n’est pas rien tout de même…”

Du côté des promoteurs, on préfère attendre le verdict avant de se prononcer. Un message partagé par la Ville depuis le début de la procédure.