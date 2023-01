L’affiche officielle du Carnaval de Binche est connue

Une fois n’est pas coutume, c’est un Binchois qui a enlevé la palme et touché le chèque de 1 500 euros offert par la Ville et son office du Tourisme. “C’est au moins la sixième année consécutive que je tente ma chance et enfin, c’est la bonne”, s’est réjoui François Gigounon, graphiste de son état et, qui plus est, gille de Binche chez les “Jeunes Indépendants” depuis près de 50 ans. “En tant que gille et Binchois, cela fait vraiment plaisir de remporter ce concours qui me tenait à cœur. J’avais déjà été sollicité par la Ville pour faire l’affiche du Carnaval mais c’était bien avant que ne soit lancé le concours.”

L'affiche lauréate est la dernière d'une série représentant tous les acteurs du folklore binchois. ©Thomas Donfut

Colorée à souhait, l’affiche représente un gille en lors du cortège de l’après-midi avec en fond l’Hôtel de Ville. “Ce sont deux symboles forts du Carnaval et de la Ville de Binche qui pourraient être reconnus à la fois par n’importe quel touriste belge ou d’ailleurs et par les Binchois. J’ai voulu utiliser des couleurs vives pour que l’affiche parle un peu à tout le monde, comme ce qui se faisait par exemple dans les années 50.”

L’œuvre de François Gigounon s’est démarquée des 38 projets qui avaient été soumis en décembre au vote du public en recueillant à la fois les plébiscites du jury et du public, ce qui est assez rare pour être souligné. “Lorsque nous nous sommes réunis pour désigner notre affiche préférée, nous n’avions pas pris connaissance du vote du public même si ce dernier était clos”, explique Didier Rombaux, président de l’Association de Défense du Folklore. “Et, personnellement, j’ai découvert le nom de son auteur ce vendredi matin. C’est une belle surprise de voir que le lauréat soit à la fois binchois et gille.”

Lancement officiel des festivités

Pour Fred Tilmant, le concours d’affiche du Carnaval représente le lancement des festivités. “Lors de la réunion de désignation de l’affiche, il n’y a pas eu beaucoup de débats”, confirme l’échevin du Folklore. “On a d’abord désigné trois affiches avant de choisir celle-là, ce qui a été très rapide. Une fois que l’affiche sort, ça y est, on sait que les festivités sont commencées.”

François Gigounon a remporté un chèque de 1 500 euros. ©Thomas Donfut

Nouveauté cette année, l’affiche a été déclinée en six affiches distinctes représentant aussi les sociétés de fantaisie du Carnaval à savoir les Pierrot, les Marins, le Paysans et les Arlequins en plus d’une deuxième affiche représentant un gille masqué. “En fait, cela part d’une démarche artistique et d’une envie de représenter tous les participants du Carnaval, ce qui est quasiment impossible sur une seule affiche”, précise l’artiste.

L’affiche principale du Carnaval est d’ores et déjà en vente à l’Office du Tourisme au prix de 5 euros. Les autres affiches seront vendues au prix de 8 euros.

En outre, des bâches représentant la nouvelle affiche ont été placées à l’entrée de la Ville ainsi que de part et d’autre du théâtre communal. D’autres bâches, représentant cette fois les différents personnages, pourraient aussi être placées prochainement.