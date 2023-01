“D’importants travaux ont été entrepris au sein de la piscine communale pour offrir à ses membres des services de qualité. L’ouverture de la piscine communale était normalement prévue pour ce lundi 9 janvier mais sa date a été postposée”, indique la Ville de Binche. “En effet, la livraison des pièces à remplacer sur le groupe de ventilation, qui sert à chauffer la piscine et à assainir l’air, a été retardée. Par précaution, il a été décidé de retarder un peu la réouverture afin d’effectuer les entretiens nécessaires car ce groupe de ventilation est indispensable au bon fonctionnement de la piscine. ”

Espérée dans un premier temps en septembre, la réouverture de la piscine communale avait dû être reportée au mois de novembre puis de janvier suite à des avaries dans les travaux. Une solution avait en effet dû être trouvée suite au décollement de la fibre de verre qui se trouvait au fond des bassins. C’est désormais un problème d’approvisionnement en pièces pour la ventilation qui repousse quelque peu la date de réouverture. Tout devrait cependant être rapidement résolu.

Pour rappel, en 2020, pour près d’un million d’euros dont la moitié sur fonds propres, la Ville de Binche se devait de remettre aux normes, notamment énergétiques, sa piscine dont le bâtiment a plus de 50 ans d’âge. Durant ces deux ans de travaux, l’isolation complète du bâtiment a été repensée, un carrelage tout neuf a été posé au fond des deux bassins. Les douches ont également été remplacées de même que les sanitaires et le système de traitement de l’eau a été remis aux normes. De plus, une toute nouvelle chaufferie a été installée, l’éclairage a été remplacé par du LED et enfin, certainement un des points les plus importants, l’accès à la piscine par des personnes à mobilité réduite a été optimalisé.

Pour des raisons évidentes de crise énergétique, plusieurs mesures ont en outre été prises dans ce cadre comme la diminution de la température de l’eau qui passe de 28 à 27 ° dans le grand bassin. La température ambiante sera également baissée d’un degré.