Le programme du carnaval de Binche 2023 se dévoile

Le retour du carnaval le plus populaire de Belgique est donc pour bientôt. Pour déjà se mettre dans l’ambiance, il est possible de découvrir le programme de cette édition 2023. Après deux années d’absence liées à la crise sanitaire, il sera de retour du 19 au 21 février. Il commencera le dimanche gras dès 9h par la sortie des Travestis, des violes et des tambours en ville. Le départ du cortège aura ensuite lieu à 16h à la jonction entre l’avenue Burlet et l’avenue Wanderpepen. Il sera ensuite disloqué à 18h sur l’avenue Charles Deliège.

Le lendemain, dès 10h, les jeunesses à la viole seront de sortie. Les enfants seront encore à l’honneur à 16h lors de leur sortie en musique. Une demi-heure plus tard, le rondeau de l’amitié aura lieu sur la Grand-Place. La journée se clôturera à 19h par le feu d’artifice de la gare.

La journée du Mardi gras sera ensuite bien remplie. Elle commencera dès 8h30 par le parcours des Gilles, des Paysans, des Marins, des Pierrots et des Arlequins à travers la ville. Rassemblement sur la Grand-Place et réception à l’Hôtel de Ville seront ensuite prévus. Dès 15h, ce sera au tour du cortège de parcourir la ville au départ de la place de Battignies. L’arrivée sur la Grand-Place est prévue pour 17h30 pour faire place au rondeau. Le départ de l’avenue Charles Deliège pour le cortège aux lumières et le rondeau sur la Grand-Place aura lieu à 20h. Un feu d’artifice viendra clôturer les festivités à 21h30.

En attendant, les différentes sociétés du carnaval de Binche vont enfin pouvoir ressortir ce 8 janvier pour les répétitions de batterie. “Tout le monde est impatient de pouvoir à nouveau fouler le pavé”, nous avait confiés Fred Ansion, président des Récalcitrants. “On a ressenti déjà un fameux enthousiasme lors de notre audition de batterie du 18 décembre. L’envie était très forte de sortir mais on ne pouvait pas encore le faire. ce qui va vraiment être très chouette, c’est de croiser les autres sociétés.”