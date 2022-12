Des distributeurs de protections hygiéniques à l’Athénée Royal de Binche pour lutter contre la précarité menstruelle

C’est à l’initiative des élèves elles-mêmes que les distributeurs de protections hygiéniques ont été installés. “Elles étaient demandeuses car, même si on est en 2022, beaucoup doivent faire face au quotidien à la précarité menstruelle”, nous précise Isabelle Cordier, qui est à la fois professeure de religion et bénévole à la Croix Rouge de Binche. “Une précarité menstruelle qui s’accentue encore plus ces derniers mois avec la crise énergétique. Des serviettes hygiéniques étaient déjà disponibles à l’accueil pour les jeunes filles mais ces dernières hésitaient souvent à passer la porte des bureaux. Soit par gêne ou par honte ou, simplement parce que pour certaines, tout ce qui touche aux menstruations représente encore un certain tabou.”