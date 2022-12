La réouverture de la piscine de Binche est prévue pour le 9 janvier : “c’était long mais cela en valait la peine”

Il n'y a pas qu'à l'intérieur que la piscine a subi un lifting. ©Thomas Donfut

Espérée dans un premier temps en septembre, la réouverture a été retardée à cause des avaries dans les travaux qui avaient provoqué le report pour novembre dans un premier temps et donc, pour le 9 janvier. “C’est une bonne nouvelle pour tous les Binchois mais aussi pour toutes les écoles de Binche et alentours qui, chaque jour, fréquentent la piscine de Binche et y apprennent le b.a.-ba de la nage”, nous a confié Fred Tilmant, échevin des Sports. “Suite aux travaux réalisés, nous avons enfin un outil de qualité pour les Binchois.”

Début décembre, des ultimes vérifications étaient effectuées pour que la réouverture puisse être programmée. “Il s’est alors avéré que deux petits soucis nécessiteraient des ajustements. Le premier concerne un avis mitigé des pompiers quant à un détail dans la toiture. Le second concerne un chauffage qui ne s’est pas rallumé lors des essais effectués. Ces deux soucis seront réglés d’ici quelques semaines et nous pourront donc rouvrir pour la rentrée scolaire de janvier.”

Une réouverture qui correspond à… la fermeture bisannuelle pour raisons techniques du Point d’Eau à La Louvière où, on peut l’imaginer, de nombreux nageurs habitués à la piscine de Binche avaient pris leurs quartiers durant sa fermeture. “Deux ans de fermeture, c’était long mais cela en valait la peine…”

Durant ces deux ans de travaux, l’isolation complète du bâtiment a été repensée, un carrelage tout neuf a été posé au fon des deux bassins. Les douches ont également été remplacées de même que les sanitaires et le système de traitement de l’eau a été remis aux normes. De plus, une toute nouvelle chaufferie a été installée, l’éclairage a été remplacé par du LED et enfin, certainement un des points les plus importants, l’accès à la piscine par des personnes à mobilité réduite a été optimalisé.

Pour des raisons évidentes de crise énergétique, plusieurs mesures ont en outre été prises dans ce cadre comme la diminution de la température de l’eau qui passe de 28 à 27 ° dans le grand bassin. La température ambiante sera également baissée d’un degré.