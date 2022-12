De Wilde Combustibles, à Leval, prêt pour le déménagement : “Les crises successives ont fait du mal au secteur..."

Les deux crises successives subies par le secteur de l’énergie ont été pour le moins contrastées. “Pendant la crise sanitaire, le prix du mazout était très bas donc on a beaucoup et bien travaillé mais depuis le printemps 2022, c’est très difficile. A un moment donné, le prix du mazout était monté à 1500 euros pour 1000 litres. Cela a freiné beaucoup de clients au moment de passer commande. Aujourd’hui, cela reprend un peu car le prix est revenu non pas encore à la normale mais en tout cas, il a baissé fortement. Cela dit, on fait face à un autre souci car les gens n’ont plus forcément les fonds nécessaires pour remplir leurs cuves.”

Un élément qui fait du bien tout de même au secteur, la prime gouvernementale. “Cela a constitué une petite bulle d’oxygène pour de nombreux ménages qui ont pu en profiter pour se fournir en mazout.”

Mais le mazout n’est pas le seul combustible vendu par Sébastien Marcq. “Le pellet, c’est bien plus grave que le mazout. Son prix a quadruplé en quelques mois. On essaye de concurrencer les grandes surfaces en termes de prix mais c’est vraiment très difficile car on ne peut pas se permettre d’acheter autant en quantité. Par contre, on compense en qualité et l’idée est de trouver le meilleur équilibre possible.”

Dans ses nouvelles installations, Sébastien vendra toujours les mêmes combustibles mais voit déjà plus loin. “Je ne sais pas encore comment ni quand mais il faudra bien que je m’adapte car je suis bien conscient que les énergies fossiles ne seront plus privilégiées à l’avenir. Car même si les chaudières à mazout ont encore de l’avenir, il se pourrait qu’elles soient interdites un jour ou l’autre…”