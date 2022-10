L'échevine binchoise Natacha Leroy désignée déléguée provinciale MR pour le Hainaut

En tant que déléguée provinciale, l'échevine binchoise aura notamment comme mission, en collaboration avec Denis Ducarme, d’assurer le lien entre la Fédération provinciale, ses fédérations d’arrondissement et ses sections, de soutenir les fédérations d’arrondissements et les sections dans leur travail quotidien, d’informer les sections et mandataires des règles qui leur incombent et de contribuer à l’organisation de la campagne du MR lors des différents scrutins.