Binche : la Plus Oultre Station, distillerie du Gin de Binche, entrera bientôt en gare (vidéo)

D'ici 2024, la distillerie disposera d'un nouvel écrin pour les mettre en valeur, en l'occurrence, il s'agira de la gare de Binche où trois espaces, distincts mais complémentaires, seront accessibles au public. "L'idée c'est de faire de la gare de Binche une micro-distillerie, une micro-brasserie, une salle pour événement et d'y organiser des visites touristiques sur le thème de la distillerie", explique Jérôme Urbain, fondateur de la Plus Oultre Distillery. "Cette gare est inoccupée et inexploitée depuis de nombreuses années et il était important pour nous de nous insérer de manière durable dans les murs de la ville ainsi que dans le tissus local."

©Th.D.

©Th.D.

Pour cela, la société Plus Oultre Station créée pour l'occasion a signé un bail emphytéotique de 27 ans avec la SNCB qui reste propriétaire des lieux. "L'aspect touristique du projet est également très important. On connaît déjà le tourisme oenologique, il y aura désormais un tourisme de distillation. Via le RAVel, on peut très facilement atteindre l'Abbaye de Bonne Espérance avec qui nous sommes partenaire pour la Bonespéreuse et nous ne sommes pas loin non plus du Domaine des Agaises. Bien entendu, je n'oublie pas la Brasserie Binchoise ni le centre historique de Binche qui attire déjà de nombreux touristes."

©Plus Oultre Station

Dès 2024, Jérôme Urbain espère que le projet pourra accueillir ses premiers visiteurs. "Mais avant cela il faudra que les travaux de la distillerie du zoning de Péronnes soient terminés. Ces installations vont nous permettre de produire nous-mêmes nos produits mais aussi... ceux des autres."

©Plus Oultre Station

Un Trivial Pursuit exclusif

Pour que son projet ambitieux puisse voir le jour de manière concrète, en plus des ressources classiques (prêts, subsides...), Jérôme Urbain va faire appel au crowdfunding. "Tous les montants sont acceptés à partir de 10 euros ce qui nous permet de viser un public très large. Chaque palier atteint nous permettra d'avancer de manière significative mais si on atteint les 350 000 euros, nous pourrions développer un projet qui nous tient à coeur sur le parking de la gare avec des panneaux photovoltaïques placés au-dessus des voitures."

A partir de 50 euros de donation sur le site miimosa, la compensation comprendra même un Trivial Pursuit exclusif dédié à la Ville de Binche et dont les 300 questions ont été concoctées par l'historien local Frédéric Ansion.