Le Binchois Antoine Goudeseune, premier belge à se produire dans l'antre des Beatles à Liverpool

C'était un de ses rêves et il l'a réalisé. Fin août dernier, Antoine Goudeseune guitariste connu pour ses trois albums de reprise en acoustique des Beatles était le premier belge invité à la prestigieuse "International Beatles Week"qui invite chaque année des artistes venus du monde entier en honneur aux Fab Four originaire de Liverpool. Mieux, non seulement le musicien binchois est le premier belge à y participer mais il a aussi eu le privilège de jouer dans "The Carvern", le club mythique des premiers concerts des Beatles. "En commençant ce projet il y a maintenant plus de dix ans, j'avais deux rêve. Le premier d'enregistrer un de mes albums dans les studios d'Abbey Road et jouer au The Cavern", nous explique Antoine dont les yeux pétillent encore, trois semaines après les cinq concerts donné dans l'antre des Beatles. "Et voilà, c'est désormais chose faite. Lors que je me sus retrouvé sur scène, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, j'ai mis plusieurs morceaux avant de me lâcher complètement, Et mon cinquième passage était forcément très différent que le premier."