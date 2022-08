La piscine de Binche ne rouvrira pas ses portes pour la rentrée de septembre

Isolation de la toiture et des façades, nouveau crépi à placer, bardage extérieur, nouvelle étanchéité des bassins, rehaussement des abords, remplacement des douches et des sanitaires, nouvelle chaufferie... la liste des travaux à effectuer était longue, ce qui a inévitablement engendré des retards. Au tout départ, les travaux qui avaient débuté en novembre 2020 devaient se terminer pour le printemps 2022 mais toute une série d'imprévus sont ainsi venus "gâcher" la fête que se faisaient les Binchois de pouvoir piquer une tête dans la piscine à cette période. "Le problème principal s'est posé lorsqu'on a vidé les bassins. La fibre de verre qui se trouvait au fond de ces derniers a commencé à se décoller et on a dû trouver une solution de remplacement. Ce qui a été privilégié, avec l'accord d'Infrasport. En l'occurrence, on a opté pour du carrelage pour les deux bassins ainsi que les abords. C'est d'autant plus pratique qu'il ne faudra plus repeindre le fond de la piscine comme c'était le cas avec la fibre de verre. Le reste du retard a été causé par les difficultés de se procurer du matériel dans les temps dues à la crise covid."

L'ampleur des travaux ainsi que les différents problèmes rencontrés font que les travaux ne seront pas finalisés avant le dernier trimestre de 2022 sans qu'aucune date précise nous ait été communiquée. "Nous entrons actuellement dans la phase terminale des travaux", conclut Fred Tilmant. "Je comprends l'impatience des citoyens mais, vu l'ampleur des travaux réalisés, nous préférons prendre notre temps afin que tout soit prêt au jour-J plutôt que de précipiter les choses et de devoir procéder à une nouvelle fermeture."

Les 70.000 habitués (par an, NDLR) de la piscine de Binche devront donc s'armer encore un peu de patience.