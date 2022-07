Binche: 3 millions€ pour l'assainissement d'une ancienne décharge

"Les critères de priorité pour la sélection des décharges à réhabiliter prioritairement sont l’atteinte aux eaux souterraines, voire aux eaux de surface, la production de biogaz et les risques sanitaires", explique la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier. "Concernant la décharge de la Crayère des Fonds de Morvau, ces trois critères de priorité sont rencontrés ce qui explique que cette décharge est retenue dans la liste d’intervention prioritaire de remise en état."

La Crayère des Fonds de Morvau correspond à une ancienne carrière de marne comblée de déchets, majoritairement de type ménager. D’une superficie de 13,5 hectares, le massif de déchets de plus d’un million de m³ est en contact avec la nappe des craies dans la partie la plus profonde de l’ancienne carrière. "La qualité des eaux est impactée et les concentrations en métaux lourds et ammonium dans les puits de prélèvement ceinturant la décharge augmentent."

Depuis la fin de l’exploitation de la décharge, ce terrain a été plusieurs fois vendu sous forme de prairies. Il est actuellement occupé par un haras composé d’un manège avec une partie habitat et de plusieurs pistes et de prairies où paissent les chevaux.

Production de biogaz "problématique"

Si la qualité des eaux souterraines est un problème, La préoccupation majeure est la production de biogaz par le massif de déchets "particulièrement problématique du fait du logement présent sur place et de la fréquentation du site par le public." Un dispositif d’extraction continu de biogaz a été installé permettant de limiter les échappements gazeux au niveau des zones les plus sensibles de l’ancienne décharge, mais ce n'est pas une solution durable.

Un budget de 3 millions€ a été dégagé pour installer un dispositif complet de mise sous contrôle. "Le chantier consistera principalement en l’installation d’un capping de surface (à base de limon argileux) et d’un réseau de dégazage pour capter efficacement le biogaz. Les puits de dégazage feront par ailleurs office de points de pompage des liquides pollués (lixiviats) en fond de décharge. Une unité technique devra également être installée pour le traitement du biogaz et des lixiviats."

Remarque importante: "les travaux n’impliqueront pas le déplacement des déchets enfouis: les travaux d’équipement se feront à partir de la surface existante. Ainsi, les nuisances du chantier seront minimes pour le voisinage."

Quand au biogaz généré par le massif de déchets, dont le volume est de trois millions de m³ entre 2009 et 1015, selon des chiffres relayés par le député François Desquesnes (Les Engagés), peut-il être valorisé? "Lorsque le réseau de dégazage définitif aura été installé, la SPAQuE analysera la possibilité de valoriser ce biogaz, en donnant la priorité à une valorisation en énergie électrique. Cela dépendra bien entendu de la qualité et du volume des biogaz qui y seront alors extraits", répond la ministre. Les travaux devraient être menés entre 2023 et 2024.