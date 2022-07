Binche: Aucun incident à signaler lors de la venue du Tour malgré plus de 80 000 visiteurs présents

Une belle fête populaire a pu avoir lieu ce jeudi à Binche à l’occasion du départ de la sixième étape du Tour de France. Le succès a une nouvelle fois été au rendez-vous puisque plus de 80 000 personnes du monde entier étaient présentes, soit 10 000 de plus qu’il y a trois ans. Malgré la foule, aucun incident n’est à signaler par la zone de police de Binche. Aucune arrestation, aussi bien administrative que judiciaire, n’a été effectuée. Seule une trentaine de véhicules ont dû être enlevés pour cause de mauvais stationnement.