Tour de France: le profil de l'étape belge, la plus longue de l'édition 2022

C’est la plus longue étape de cette 109e édition. Coincée entre l’étape des pavés et celle qui emmènera le peloton, le lendemain, dans les premières difficultés montagneuses, vers la Super Planche des Belles Filles, la journée ne s’annonce pas de tout repos, outre sa longueur.

C’est la deuxième fois en trois ans que Binche accueille le départ d’une étape qui file ensuite vers la France (en 2019, à la suite du Grand Départ de Bruxelles, la course avait pris la direction d’Épernay où Alaphilippe avait fait coup double).

L’étape, avec septante kilomètres en Wallonie (la majorité en Hainaut avec deux brèves incursions en province de Namur) sera propice aux attaques de baroudeurs sur les routes des Ardennes (françaises) mais les puncheurs veulent profiter de l’occasion qui leur sera offerte dans la finale, comparable à celle qui, en avait vu Peter Sagan s’imposer devant Dan Martin et Michael Matthews, il y a cinq ans.

Cette fois, les organisateurs ont encore musclé le final (trois montées dans les quinze derniers kilomètres) en ajoutant en tremplin à la côte finale des Religieuses (1,6 km à 5,8% mais avec un passage en son milieu à 11%) celle de Pulventeux (800 à 12,3%). L’addition des deux devrait condamner les purs sprinters même ceux qui passent bien les bosses comme Caleb Ewan.

Du pain bénit pour les puncheurs et qui sait si on ne vivra pas un match entre cyclo-crossmans, van Aert, van der Poel, Pidcock, (Quinten) Hermans, arbitré par les favoris slovènes, Pogacar et Roglic?

En bref

Renseignements: départ fictif à 12h05, départ réel à 12h15 après un défilé de 4,9 km.

Arrivée prévue entre 17h15 et 17h45.

Les difficultés du jour: Km 87,2 s Côte des Mazures (2 km à 7,6%) – 3e catégorie.

Km 205 s Côte de Montigny-sur-Chiers (1,6 km à 4,4%) – 4e catégorie.

Km 214,6s Côte de Pulventeux (0,8 km à 12,3%) – 3e catégorie.

Sprint intermédiaire: Km 145,9 – Carignan.

Dernier kilomètre: en montée (les 1.600 derniers mètres), à 5,6% avec un passage à 11%. Dernière ligne droite de 750 mètres dont 300 à vue.

Passé au Tour: deuxième départ d’étape en trois ans à Binche. Septième visite du Tour à Longwy où jamais un Français ne s’est imposé mais où trois Belges ont gagné dont Odile Defraye, futur vainqueur, il y a cent dix ans déjà.

L’itinéraire-horaire de l'étape belge du Tour de France 2022

Dans l’ordre: lieu, kilomètres avant l’arrivée, kilomètres depuis le départ, heure de passage.

Binche > 219.9 - 0 - 12:15

Merbes-Sainte-Marie > 219.2 - 0.7 - 12:16

Merbes-Le-Château > 215.1 - 4.8 - 12:22

N561 Erquelinnes > 211.6 - 8.3 - 12:27

N40 Solre-Sur-Sambre > 210.7 -9.2 - 12:28

Montignies-Saint-Christophe > 206.8 - 13.1 - 12:34

Beaumont > 201 - 18.9 - 12:42

Vc Erpion (Froidchapelle) > 190.3 - 29.6 - 12:57

Carrefour Vc-N589 > 187.6 - 32.3 - 13:01

N589 Lacs De L'eau D'heure > 187.3 - 32.6 - 13:01

N978 Cerfontaine > 183 - 36.9 - 13:08

Lompret (Chimay) > 169.2 - 50.7 - 13:27

Baileux (Chimay) > 164.6 - 55.3 - 13:34

Forge Jean Petit (Chimay) > 159.1 - 60.8 - 13:42

Rièzes (Chimay) > 155.7 - 64.2 - 13:47

L'escaillère (Chimay) > 152.1 - 67.8 - 13:52

Cul-Des-Sarts (Couvin) > 150.7 - 69.2 - 13:54