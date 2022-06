Selon nos confrères de Sud Presse, la foudre a frappé un bâtiment de la rue des Tagètes où résidaient 21 personnes. La toiture a pris feu. Si les pompiers sont intervenus rapidement pour maîtriser l’incendie, l’immeuble n’est pour l’heure plus habitable.

Le CPAS a donc été sollicité pour reloger les infortunés locataires. Mais s’ils doivent en théorie être au nombre de 21, ils semblent moins nombreux en pratique. "Nous avons été contactés par la police pour reloger 7 personnes", explique Jean-Luc Fayt, président du CPAS. "Nous leur avons trouvé des chambres dans un hôtel de la région. Par sécurité, nous avons également bloqué trois autres chambres. Peut-être que des locataires qui n’étaient pas là ce dimanche matin vont se manifester par la suite."

On semble tout de même assez loin du nombre. "Mardi, les services du CPAS vont sans doute avoir du travail pour vérifier qui loge vraiment là", poursuit le président. "Il faudra aussi vérifier si le propriétaire est bien assuré. En attendant, les personnes qui n’ont plus de toit ont pu être relogées." Et dans l’immédiat, c’est le principal.