Tour final D3: Binche bat Sprimont et monte en D2 ACFF (vidéos)

Sprimont, avec un nouveau onze de base particulièrement jeune, a bien tenté de combiner pour amener du danger devant le but adverse mais la construction du jeu a parfois été difficile. Les Sprimontois ont pourtant tout tenté pour faire la différence, à l’image de Demba Seck qui reprenait de la main un centre puissant pour pousser le ballon au fond des filets. Une réalisation "à la Maradona"! Malheureusement, l’attaquant sprimontois n’était pas aussi discret que la star argentine et le but était justement annulé par l’arbitre (71e).

Binche finit donc de la plus belle des manières une semaine mouvementée, commencée par un match arrêté sur la pelouse de Schaerbeek et une victoire sur tapis vert seulement officialisée ce jeudi, en fin de matinée (même samedi après-midi puisque le Crossing avait fait un dernier appel devant la CBAS). Les hommes de Jean-Louis D’Acchille devront tout de même encore hausser leur niveau de jeu pour briller un niveau plus haut. Mais ils pourront compter sur des supporters toujours aussi chauds: ce dimanche, ils étaient encore une centaine à avoir fait le long déplacement jusqu’en région liégeoise et n’ont cessé de faire du bruit. Sans le moindre débordement, ce qui est aussi à signaler.

Technique

Sprimont: Biersard, Lambrechts, Otte, Fall, Burton, Yema Shongo (56e Ruiz), Gorry, Camara, Keysers (56e Nelissen), Seck, Moukoko.

Binche: Vanbelle, Marchand, S. Wantiez, G. Wantiez, Brichant (85e Kalala Mutoka), Mukota, Bastaens, Cagnina, Despontin (72e Diarra), Lespagne (77e Schohy), Yaman (85e Arslan).

Avertissements: Yaman, Brichant, Seck, Cagnina.

Arbitre: M. Chaspierre.

Les buts: 27e Lespagne (0-1), 45e+1 Yaman (0-2), 66e Seck (1-2), 73e Yaman (1-3).