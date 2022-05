Senior Focus, la boîte jaune qui sauve des vies, débarque à Binche

Si le citoyen en danger vit seul, la tâche s’avère encore plus ardue pour les services de secours qui doivent rassembler les premiers renseignements nécessaires. Ce kit est donc très utile, voire indispensable dans certaines situations critiques.

Le dispositif, venu du Canada, a séduit plusieurs communes et zones de police en Wallonie. Ce mois de mai, ce sont les personnes de 65 ans et plus, domiciliées dans l’entité binchoise, qui auront la possibilité de venir enlever leur kit gratuitement lors des permanences qui se tiendront jusqu’à la fin du mois dans les différents villages de l’entité.

Une permanence est aussi organisée chaque samedi matin de 10h à 12h30 au sein du local annexé à la Bibliothèque de Binche, par les membres du CCCA et les membres du Lions Binche Europe. Cette permanence a pour but de permettre une récupération des boîtes par les enfants ou aidants des personnes âgées.

Enfin, Senior Focus se veut plus qu’une boîte, c’est aussi un projet d'ordre social. bénéfique pour toutes les cellules d’aides comme la police, l’administration communale, les Conseils consultatifs des Aînés, les CPAS, la ligue Alzheimer, la cellule des personnes disparues (Police fédérale) ou encore les services de secours (SMUR, Hôpitaux, Croix-Rouge, médecins généralistes, infirmiers, …). Il permet aux ambassadeurs du projet et aux seniors concernés de se rencontrer et d'échanger.

Horaire des permanences

Lundi 2, 9, 16, 23, 30 mai, de 9h-12h à Péronnes: Bibliothèque communale (rue Alphonse Gravis 80)

Lundi 2, 9, 16, 23, 30 mai de 13h-16h à Waudrez: Ancienne maison communale (place de l'Europe 73)

Mardi 3, 10, 17, 24, 31 mai de 9h-12h à Ressaix: Salle communale du Presbytère (rue du Presbytère 14)

Mardi 3, 10, 17, 24, 31 mai de 13h-16h à Leval: Maison de quartier de Leval (rue Berthe Dubail 1)

Mercredi4, 11, 18, 25 mai et 1er juin de 9h-12h à Epinois: Salle des fêtes d'Epinois (rue du By 132)

Jeudi 5, 12, 19, 26 mai et 2 juin de 9h-12h à Buvrinnes: Salle du Patro (rue de la Cornette 17)

Jeudi 5, 12, 19, 26 mai et 2 juin de 14h-16h à Bray: école de Bray-Cité (rue de la Chapelette 72)

Vendredi 6, 13, 20, 27 mai et 3juin de 9h-12h à Binche: Maison de quartier de Binche (rue de la Fraternité 16)