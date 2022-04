Binche: le Plan Terrasse réactivé

Le secteur Horeca ne doit plus tenir compte d'aucune mesure sanitaire en lien avec le coronavirus, mais qu'à cela ne tienne. À Binche, le Plan Terrasse, initialement mis en place pour permettre aux cafetiers et restaurateurs de maintenir un nombre acceptable de tables malgré les restrictions, sera réactivé. Une mesure prise "by popular demand", selon les autorités de la Ville.