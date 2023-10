La région du Centre envahie par les sorcières, zombies, clowns maléfiques et autres vampires pour Halloween

Toujours dans l’entité d’Estinnes mais à Haulchin cette fois, un vrai cortège d’Halloween en tambour est organisé dans les rues du village au départ de la place du Bicentenaire le 28 octobre à 16h. Le cortège se terminera par un feu d’artifice.

Du côté de Binche, c’est désormais une coutume presque aussi suivie que le Carnaval, le Parc communal sera envahi de sorcières et de monstres le samedi 28 octobre avec cette année encore une section réservée aux plus de 16 ans qui vous procureront plus de frissons qu’ailleurs. Dès 18 h, rendez-vous rue des Masures pour un parcours qui se terminera par une distribution de bonbons et de chocolat chaud.

À La Louvière, chasseuses et chasseurs de bêtes poilues sont attendus du 27 au 29 octobre dans les rues du centre-ville pour mener une enquête “EscapeCity Halloween” qui promet beaucoup de frissons aux petits et grands. Le but du jeu ? Retrouver le loup-garou qui terrorise le centre-ville. Un jeu de piste moderne dans lequel boussole et papier ont été remplacés par un smartphone.

Des monstres partout dans le Centre

C’est le village de Marche-lez-Écaussinnes qu’ont choisi les monstres, vampires et tutti quanti pour s’installer lors du cortège organisé par la maison de jeunes Epidermik entre 16 et 18 heures sur la place du village..

À Seneffe, le 31 octobre, le village se muera en village d’épouvante avec une balade effrayante organisée par la commune. Maison hantée, chasse aux bonbons, concours de déguisement, concours de création d’épouvantail, brûlage de sorcière animeront le centre du village entre 17 et 22h.

Du côté de Carnières, dans l’entité de Morlanwelz, le 31 octobre sera marqué par l’apparition de sorcières et autres zombies dans les rues du village. Dès 17h, de nombreuses activités maléfiques seront organisées sur la place du village ainsi que rue Waressaix. Maquillage, balade et contes maléfiques ou encore traditionnel brûlage de la sorcière, rien ne sera épargné à vos petites têtes blondes.

Toujours le 31 octobre, les plus courageux se rendront au vieux cimetière de Soignies où les attendent loups-garous, sorcières et autres clowns maléfiques avec une aire réservée aux plus grands mais aussi à la clé, une distribution de bonbons.

Dans l'entité de Braine-le-Comte la fête sera aussi monstrueuse à Steenkerque le 31 octobre entre 18 et 20h avec la deuxième édition des mystères steenkerkois organisée par le Club 7491. Au programme : énigmes, activités, frissons, grimage, sculptures de ballon, cupcakes, bonbons, cracheur de feu,...

A La Hestre, dans l'entité manageoise, ce sont les membres de la société Les Commerçants qui vont troquer leur costume de gille contre celui de monstre ou de zombie. Le rendez-vous est pris à l'école Pascal Hoyaux dès 17h pour une soirée horrifique avec concours de sculpture de citrouille, contes, concours de costume et d'autres animations.