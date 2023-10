Une Montoise dit être harcelée par son frère : “J’ai peur qu’il passe à l’acte”

Jeudi, il a comparu devant le tribunal correctionnel de Mons. Il est prévenu d’avoir harcelé et menacé sa sœur, estimant qu’elle l’a trompé dans le cadre de la succession de leur papa. Dans l’un des nombreux messages envoyés à sa sœur, il parle clairement d’un meurtre.

Sur les réseaux sociaux

On comprend que cette Montoise vit un enfer depuis le mois d’avril 2018. “Il a envoyé 93 courriels sur cinq mois, avec des contenus dénigrants et menaçants. Il l’a discréditée sur les réseaux sociaux”, relate Me Benito, avocate de la partie civile.

La sœur a d’abord bloqué son frère sur les réseaux sociaux, mais ce dernier a créé un faux profil dans le but de continuer à l’ennuyer. Ensuite, l’avocate a mis en garde le prévenu, en vain. Trois plaintes ont été déposées à la police, sans suite. Une constitution de partie civile chez le juge d’instruction fut l’ultime moyen. Baudouin a été libéré sous conditions par le juge d’instruction. Toutefois, il lui a écrit pour l’informer qu’il continuerait à ennuyer sa sœur.

Un avertissement

Celle-ci a expliqué son malaise devant le tribunal. “J’ai passé ma vie à l’aider, depuis 1989, mais il a toujours menacé et harcelé les gens. Il passe toujours à l’acte. Notre père avait d’ailleurs écrit qu’il était sa première victime”.

Cette dame raconte que son frère est venu bouter le feu à la porte d’entrée de son habitation, où vivaient alors ses deux filles. Elle craint qu’il engage quelqu’un pour la liquider. “C’était un avertissement, c’est un spécialiste des mises à feu”, dit-elle. Ce qui est confirmé par le casier judiciaire du prévenu. Cette dame ne se sent pas en sécurité, car son frère, qu’elle qualifie de sadique, vit à 35 kilomètres de chez elle.

Le chien qui aboie

Le ministère public demande une peine de deux ans de prison, précisant que les faits ont commencé bien avant le décès du père de famille. “Il minimise les faits, déclarant qu’il est victime du silence de sa sœur”, déclare le substitut du procureur.

Me Puccini, avocat du prévenu, tente de calmer les choses. “C’est un chien qui aboie beaucoup, mais il ne mord pas”, dit-il. L’avocat plaide un sursis probatoire.

Le jugement sera prononcé à là mi-novembre.