L’éclairage public restera éteint la nuit jusque fin 2024 au minimum dans la région du Centre

Ce mardi, les bourgmestres se sont mis d’accord pour prolonger cette mesure au moins jusque 2024. “Une année après leur première décision commune d’extinction de l’éclairage public en région du Centre, de novembre 2022 à mars 2023 et celle de rallumer l’éclairage les jours fériés et les week-ends à partir du mois d’avril 2023, les Bourgmestres ont à nouveau eu l’occasion de rencontrer M. Philippe Floren, directeur ORES de la région de Mons-La Louvière, afin de faire le point sur la situation”, a communiqué Centropôle. “Le constat est clair, l’extinction totale et partielle de l’éclairage public a permis aux Villes et Communes du Centre de limiter leur consommation énergétique de manière significative et de réaliser des économies, en un an, de plus de 1.250.000 d’euros.”

C’est logiquement à La Louvière que cette mesure a permis de faire el plus d’économie avec un montant total frôlant les 400 000 euros. Suivent Binche et Braine-le-Comte avec respectivement 160 000 et 114 000 euros d’économisés. Manage, Seneffe et Soignies suivent avec respectivement 89 000, 88 000 et 85 000 euros. Ensuite, on trouve Ecaussinnes (69 000 euros), Chapelle (68 000 euros), Le Roeulx (57 000 euros) et Morlanwelz (55 000 euros). Ferment la marche Anderlues et 48 000 euros d’économisés et Estinnes avec un budget communal lesté de 28 000 euros. Soit un total de 1 263 421,50 euros d’économies.