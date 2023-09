Un an de prison pour Thomas, coupable du recel du cadavre de Jordan Dewilde, tué à Boussu

Le 12 octobre 2018, la compagne de Jordan Dewilde signale sa disparition à la police. Jordan a quitté, le mardi 9 octobre 2018 peu avant minuit, une habitation située à l’avenue de la Francophonie à Jemappes. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Son téléphone portable est resté actif durant deux jours avant de finalement s’éteindre.

Rapidement, un avis de recherche est lancé par la police fédérale et la photo de Jordan est diffusée dans les médias.

On retrouve des os

Le 26 août 2019, un joggeur retrouve des ossements humains sur le terril d’Hornu, rue Barbet, non loin du terrain de football. Une instruction est ouverte au parquet de Mons et ces os sont analysés par des experts scientifiques désignés par le juge d’instruction. Trois mois plus tard, les résultats tombent. Il s’agit bien de Jordan Dewilde. Toutefois, le squelette n’est pas complet. Il manque notamment le crâne.

Le samedi 29 février 2020, la police de Liège est appelée par un commerçant de la galerie Régina, située boulevard d’Avroy. Un SDF est interpellé pour troubles à l’ordre public. Il s’appelle Thomas F. Ce dernier raconte spontanément aux policiers qu’il connaît un certain David, lequel a découpé un homme, dénommé Jordan, dans la région de Mons. Un policier fait des recherches et constate que Jordan Dewilde est porté disparu dans la région de Mons depuis octobre 2018 et qu’une partie de son corps a été découverte sur un terril à Hornu.

Corps emballé

Le policier cuisine Thomas, lequel lui raconte que les faits ont eu lieu dans une maison située à Boussu, rue du Grand Hornu. Il décrit la maison et raconte que David, ancien SDF, a hérité de cette maison. Ils ont cohabité quelques semaines là-bas. “Il m’a demandé d’emballer un paquet dans la cave. Il m’a dit qu’il avait tué quelqu’un et qu’il avait découpé le corps. Je ne l’ai pas cru, malgré les traces de sang dans la cave et le liquide qui coulait du paquet. Alors, il m’a montré la tête d’un homme”. Il précise même que David et Jordan ont joué à se bagarrer et que David a étranglé la victime par l’arrière.

Une perquisition est menée chez David, lequel est privé de liberté. On retrouve des restes de corps humains et notamment une tête.

Le tueur est en psychiatrie

David est inculpé de meurtre et envoyé en détention préventive à la prison de Mons. Alors que la famille de Jordan attend un procès aux assises, David est interné. La Chambre du conseil a estimé qu’il n’était pas responsable de ses actes, car il était atteint d’un trouble mental. Il est interné en soins psychiatriques.

Thomas, quant à lui, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre d’un recel de cadavre. Il est acquitté et les parties civiles font appel, suivies du ministère public.

Pas de contrainte irrésistible

L’avocat général avait requis une culpabilité et une peine. “Aucun élément ne démontre qu’il était, à ce point, sous l’emprise de David. Il a posé des actes de manière libre”, avait-il déclaré lors de son réquisitoire.

Les parties civiles avaient aussi réclamé la condamnation de Thomas. “Le prévenu est en aveux, a minima, d’avoir emballé une partie du corps. Il n’y a aucune contrainte irrésistible. Certes, David Van Nespen était violent avec lui, mais aucun élément ne permet de dire que Thomas a perdu son libre arbitre”.

La cour a donné raison aux appelants.