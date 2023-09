Tentative d’évasion à la prison de Mons: il creuse un trou sous sa cellule avec une fourchette et une cuillère

Grâce à la vigilance des gardiens, l’homme a finalement été appréhendé dans une pièce, une cave semble-t-il, sous sa cellule ce mercredi. L’Administration pénitentiaire nous confirme la tentative d’évasion. Le parquet de Mons a été avisé, “comme nous le faisons à chaque tentative même si une tentative d’évasion n’est pas un délit sauf si elle a engendré des dommages matériels ou à une personne”, précise la porte-parole Valérie Callebaut.

Cette percée a été réalisée par le détenu durant les deux jours de grève de cette semaine (lundi et mardi) dans les prisons. “A priori, il ne semble pas que ce contexte ait pu favoriser cette tentative en matière de surveillance ou de fouilles mais une enquête est en cours”, précise encore Valérie Callebaut. "Cela dit, on sait que, durant cette grève, la suppression des visites et des sorties préau ont suscité des tensions chez les détenus."