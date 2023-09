Nouria conteste avoir porté des coups à une femme enceinte, dans le centre commercial des Grands prés à Mons

La première scène a eu lieu le 23 février 2018. Nouria est alors âgée de 18 ans et 15 jours quand elle se chamaille avec la gérante d’un magasin. Celle-ci se sent agressée et appelle la police. “Je me suis débattue, c’est vrai. J’étais immature”, dit-elle.

Son avocat, Me Fabrice Guttadauria raconte que la jeune fille fréquentait un garçon violent à l’époque, alors qu’elle est membre d’une famille honorable, qui travaille beaucoup. Sa colère a débordé, elle reconnaît avoir été stupide.

Si c’était ma fille…

Le 2 décembre 2019, Nouria se promène dans la galerie marchande avec sa maman. Elle lui fait une remarque à haute voix, qui choque deux dames qui marchent à quelques mètres d’elles. “Si c’était ma fille, elle en ramasserait une”, dit l’une d’elles.

La jeune femme entend cette remarque et son sang ne fait qu’un tour. Elle approche l’autre dame, elles sont presque front contre front. La scène est filmée par les caméras. L’autre dame pose son sac. Pour Me Guttadauria, c’est limpide. Elle voulait en découdre avec sa cliente. Il plaide donc la provocation.

Mais l’autre dame a également porté plainte pour des coups, avec la circonstance qu’elle était enceinte de huit mois. La prévenue déclare au tribunal que cela ne se voyait pas. “Cette femme a déclaré qu’elle avait reçu un coup dans le dos, ce qui est faux. On ne le voit pas sur les images vidéo. La déclaration de cette femme n’a aucun crédit, elle n’est confirmée par aucun élément objectif”. L’avocat plaide l’acquittement.

La jeune femme avait été condamnée par défaut à 12 mois de prison. Une peine qui l’a envoyée à la prison de Mons durant une dizaine de jours, au début de l’été. Une expérience que le jeune universitaire n’est pas prête d’oublier. Elle faisait donc opposition au jugement.