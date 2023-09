À Braine-le-Comte, deux activités sont proposées. La première dans le centre-ville avec un circuit libre proposé aux intéressés sur l’évolution urbanistique du centre-ville de 1150 à 2023. 1150 étant une date importante pour la ville dont le nom a été définitivement donné à l’époque. La seconde, dans le village de Steenkerque avec là aussi un itinéraire créé à la découverte du village.

Du côté de Soignies, les amateurs auront l’embarras du choix avec pas moins de 6 activités organisées durant le week-end. Entre la visite adaptée aux plus jeunes de la collégiale Saint-Vincent et ses trésors et l’ouverture exceptionnelle au public de l’ancienne carrière Wincqz, une expo sur… le tir à l’arc dans la BD, une visite du musée d’archéologie, l’ouverture au public du château de Notre-Dame-de-Louvignies ou encore un circuit guidé à la découverte des trésors du patrimoine sonégien, il y en aura pour tous les goûts.

Non loin de là, à Ecaussinnes, Le château fort ouvrira aussi ses portes pour des visites guidées qui s’annoncent très intéressantes.

Au départ de la place Penne d’Agennais à Seneffe, partez à la découverte tout ce week-end du vieux canal et de ses attraits avec des animations, des expos, des balades pédestres et autres châteaux gonflables. Le château de Seneffe ne sera pas en reste avec là aussi des visites guidées prévues tout le week-end et des balades contées pour les enfants ainsi que des enquêtes pour les plus grands.

Patrimoine industriel à La Louvière

Du côté de Strépy-Bracquegnies, dans l’entité de La Louvière, l’ascenseur de Strépy-Thieu organisera aussi des visites guidées spécifiques au jeune public. Toujours dans l’entité louviéroise, le site historique du Bois-du-Luc, classé à l’UNESCO, ouvre également ses portes avec une balade énigmatique autour du site. Dans le centre de La Louvière, le Mill proposera aussi des visites guidées et autres ateliers de même que le musée Kéramis. La balade des petits loulous ravira de sons côté les plus petits à la découverte de quatre musées de la ville.

À Morlanwelz, la Maison du Temps qui passe laisser la place aux enfants qui pourront partir à la chasse au trésor sous forme d’un quiz au travers du musée. Le Musée de Mariemont fera de la place aux plus jeunes aussi avec des visites guidées spécialement adaptées.

Alors que les fêtes de septembre battront leur plein à Binche, des activités plus calmes seront proposées dans le cadre des Journées du Patrimoine notamment à Leval avec un circuit pédestre guidé à la découverte des charbonnages et de leurs vestiges. Le centre-ville de Binche ne sera pas en reste avec plusieurs activités possibles au départ de la maison du Tourisme mais aussi au Musée du Masque.

Enfin, à Estinnes, l’abbaye de Bonne Espérance ouvrira ses portes avec des visites guidées spécifiques pour les enfants.