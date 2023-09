Binche veut améliorer la sécurité aux abords de ses écoles communales : 8 implantations concernées

La sécurité des enfants est une préoccupation majeure pour la Ville de Binche. Bien entendu, les zones 30 existent aux abords des écoles et plusieurs d’entre elles, dans la cité du Gille, bénéficient des deux personnages, Arthur et Zoé qui signalent les passages pour piétons. Mais depuis quelques années, plusieurs communes de la région se sont dotées d’un marquage au sol spécial de façon à interpeller encore plus l’automobiliste. Déjà présente au début de la rue de Merbes face au Collège, cette pratique va se généraliser dans l’entité binchoise puisque pas moins de 8 implantations vont également en bénéficier dans les prochains mois. “Les enfants, souvent imprévisibles, peuvent surgir de n’importe où, et une vitesse réduite permet aux conducteurs de réagir plus rapidement”, communique la Ville. “Mettre en place un marquage “Zone 30” aux abords des écoles vise à assurer la sécurité des enfants et à réduire la vitesse des automobilistes.”