Les organisateurs de Tanks in Town à Peissant contraints d'annuler l'événement à cause de la météo : “Même les chars s’embourbaient dans le champ”

Cela n’a échappé à personne, la pluie est tombée en trombes ce vendredi ce qui a poussé les organisateurs de l’événement Tanks in Town de Peissant à annuler les festivités prévues ce week-end. “Les conditions météo catastrophiques ce vendredi mais aussi déjà jeudi, nous ont poussés à prendre cette décision très difficile”, nous a confié Pierre Deghaye, président du comité organisateur. “Nous avons fait des tests ce vendredi matin et même les chars s’embourbaient. Or, si les chars éprouvent des difficultés à se rendre sur le champ dans lequel ils étaient censé être exposés, imaginez un peu les visiteurs qui, vu les prévisions de ce week-end, risquaient fort de ne pas être présents.”