Un problème administratif au niveau du SPW oblige les communes de Mons-Borinage à prendre en charge le fauchage des routes

Le SPW ne pourra cependant pas assurer le fauchage le long des routes régionales dont il a la gestion et pour cause. Le marché public avec les entreprises chargées d’opérer ce fauchage n’a pas été convenu. Il revient dès lors aux communes de s’acquitter de cette tâche. En effet, en cas d’accident, les bourgmestres engagent leur responsabilité. Pour parer à l’urgence, de nombreuses communes devront avoir recours à des prestataires privés – c’est notamment ce qu’a déjà été contrainte de faire la Commune d’Hensies – pour faucher les kilomètres de voiries régionales qui s’étendent sur leur territoire.

Le député Jean-Pierre Lépine (PS) a interrogé le ministre Henry à ce sujet. “J’ai demandé confirmation auprès du ministre que les routes régionales relevant de la gestion de la SOFICO et du SPW Mobilité et Infrastructures ne pourront faire l’objet d’un fauchage par les services régionaux. Quelle en est la cause ? Les communes ont-elles adéquatement été informées ? Les communes qui se substitueront à ses services, en s’adjoignant, le cas échéant, les services de prestataires privés obtiendront-elles une compensation financière de manière que cette mission qui vient s’ajouter, soudainement et de manière tout à fait injustifiée, à leurs missions de fauchage des voiries communales soit budgétairement neutre ?”, se questionne le député qui relève une situation “on ne peut plus problématique et laisse à penser que la gestion de la Région en la matière est hasardeuse.”

Le ministre qui confirme bien que ce fauchage ne peut être effectué par le SPW. “Actuellement, le SPW MI, Direction des routes de Mons, ne peut effectivement plus assurer le fauchage le long des routes et autoroutes régionales, car il ne dispose plus de bail d’entretien des espaces verts. Suite à des problèmes administratifs et risques de recours importants, la notification des résultats des marchés relatifs à ces marchés d’entretien n’a pu être réalisée à ce jour. Néanmoins, afin d’assurer la sécurité des usagers, les agents du district entretiennent les carrefours et autres endroits où la visibilité est réduite. Certaines communes se sont aussi proposé de débroussailler les carrefours à l’instar de ce qui arrive lors d’événements (inondations, accidents…) qui mettent les communes en difficulté sur leur réseau”, répond le ministre Henry (Ecolo).

Des travaux à la charge des communes

Des communes qui ne pourront pas bénéficier d’un remboursement du SPW pour les travaux réalisés à leur place. “En ce qui concerne l’intervention financière du SPW MI pour les travaux réalisés par la commune, celle-ci ne pourrait être possible que s’il y a un accord de ce type entre le SPW MI et la commune avant l’intervention. Les mesures à prendre pour que cette situation ne se reproduise plus sont sans conteste, un suivi plus rigoureux de la relance de ces marchés par le SPW MI. Je leur ai adressé des instructions en ce sens”, conclut le ministre.