Violente agression d’une femme âgée à la rue de Nimy à Mons, l‘auteur des faits est condamné

Ce jour-là, cette dame descendait la rue en compagnie de son époux. Alors qu’ils étaient presque arrivés à leur voiture, deux jeunes hommes ont surgi de nulle part pour agresser la dame et lui voler son bijou. Son époux a bien tenté de s’interposer, en vain. Les deux personnes âgées n’ont pas fait le poids face à deux jeunes hommes en pleine force de l’âge.

Le deuxième en fuite

Anouar avait été interpellé par la police, un peu plus loin, et parfaitement reconnu par les victimes. Son complice avait réussi à prendre la fuite. Il n’a jamais été identifié et Anouar ne l’a jamais balancé.

Le jeune Maghrébin sans papier a tenté de se faire passer pour un mineur, afin d’échapper à des poursuites devant le tribunal correctionnel. Toutefois, la science a parlé. L’analyse de ses os a révélé qu’il était âgé de dix-neuf ans. Il a aussi menti sur sa nationalité, déclarant qu’il était Algérien, puis Marocain.

Son avocat avait plaidé un sursis pour ce qui dépasse la détention préventive, mais le tribunal a estimé qu’il devait purger neuf mois de prison ferme.