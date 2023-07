Les deux plus gros pourvoyeurs d’emploi du Centre, Jolimont et Tivoli, sont d’accord : “il faut une meilleure offre d’enseignement supérieur”

La proximité, élément clé

Et d’ici quelques mois, la Helha quittera La Louvière pour la région de Charleroi, ce qui ne laissera que quelques écoles supérieures en région du Centre. “Pourtant, lorsque des étudiants sortant de l’école choisissent leur lieu d’étude, ils le font principalement en fonction de la proximité de ces écoles avec leur domicile”, explique Pietro Scillia, directeur général du CHU Tivoli. “À Bruxelles, les étudiants vont à l’ULB comme s’ils étaient chez eux alors si on doit prendre le bus ou le train tous les jours pour aller étudier, ce n’est pas la même chose. Le critère de proximité est essentiel pour motiver les jeunes à poursuivre des études supérieures.”

Pas dans le bon sens

À Jolimont, malgré le fait que le site abrite une école d’infirmière, il est de plus en plus difficile de trouver du personnel qualifié. “C’est sûr que ce n’est pas du côté du personnel infirmier que l’on a le plus de mal pour recruter mais malgré tout, les étudiants inscrits y sont beaucoup moins nombreux et parfois moins motivés à cause du nombre d’années d’études important par rapport au salaire”, nous a confié Stéphan Mercier, Administrateur délégué du Groupe Jolimont. “On constate de plus que ce sont dans les postes requérant un diplôme supérieur ou universitaire que nous avons le plus de mal à recruter. La plupart des candidatures spontanées que l’on reçoit sont pour des postes qui ne sont pas en pénurie chez nous. Il est selon moi nécessaire de trouver des solutions pour augmenter l’offre d’enseignement supérieur en région du Centre. On est face aujourd’hui à un triple problème issu de la période covid qui a rapproché les gens de leur lieu de vie. Il y a aussi la conscience environnementale qui les motive à trouver un emploi non loin de chez eux plus le coût du déplacement. Quand on met ces trois problèmes ensemble, on se rend compte que les gens aiment vivre et travailler là où ils ont étudié. Donc si le lieu de vie, de travail et d’étude sont trois lieux différents, cela ne va pas dans le bon sens.”