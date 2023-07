Acheter un château en région du Centre, c'est possible !

2. Non moins exceptionnel, une villa située à Petit-Roeulx-lez-Nivelles comportant deux bâtisses construites au 19e siècle et rénovée complètement d'une surface habitable totale de 900 m² et de... 46 000 m² de terrain comportant notamment un étang. Bon. Il faudra tout de même débourser 2,5 millions d'euros pour l'acquérir.

3. A Binche, vous pourrez acquérir un vaste ensemble immobilier avec ces diverses possibilités d'affectation sur un total de +/- 68 ares. dont un bâtiment sur 40m de façade composé d'un logement et d'une surface commerciale, un parking fermé de 15 ares, un bâtiment à l'arrière composé de 3 plateaux pour un total de 20 ares et une superbe villa composée de 6 chambres, piscine et un appartement séparé. Le tout pour 1,785 million d'euros.

4. Vivre la vie de château en région du Centre, c'est possible. Actuellement, un château est ainsi en vente à Buvrinnes. D'une surface de 1500m² et restauré en partie afin de conserver son cachet d'antan sur un terrain arboré de 2,9 hectares, il se compose d'un corps principal construit en 1790, de 2 tours datant plus ou moins de 1820, d'annexes, d'écuries et de boxes et d'un total de huit chambres. Bien entendu, il faudra délier les cordons de la bourse pour vivre la vie de château à Buvrinnes puisque le prix affiché est de 1.4 million d'euros.

5. Toujours à Binche, le château du Bois d'Angre est également en vente. Située dans une paisible région boisée, cette magnifique propriété s'étend sur pas moins de 2,1 hectares et offre une oasis de tranquillité et d'intimité dans une surface habitable de 1 500 m². Là aussi, ce ne sera pas gratuit car il est mis en vente à 1,15 million d'euros.

6. Pour ceux qui ne veulent pas d'une vie de château, ils peuvent se contenter d'une villa tout confort de près de 500 m² de surface habitable et 2250 m² de terrain à Haine-Saint-Pierre. Les 3 chambres avec salle de bain privative plus cinq pièces à l'étage pouvant également servir de chambre ainsi que ses deux terrasses finiront par vous convaincre de débourser les 1,1 million d'euros nécessaires pour l'acquérir.

7. Et pourquoi pas, à Braine-le-Comte, une propriété équestre de 2,23 hectares ? L'ensemble comprend une propriété équestre avec une maison intérieure, un studio, un manège, une piste extérieure et des prairies sur env. 2,23ha. Sans oblier 20 boxes pour chevaux, une sellerie. Le tout pour la bagatelle de 1,2 million d'euros.

8. On descend sous le million d'euros, toujours à Braine-le Comte, avec cette villa de 450 m² de surface habitable et 10 000 m² de terrain. Bon, elle est tout de même mise à prix à 895 000 euros mais quand on aime on ne compte pas.

9. En pleine campagne brainoise, une ferme est en vente pour l'instant. Pour 650 000 euros, offrez-vous ce centre équestre avec ses nombreux boxes et sa piste et une surface habitable de 400 m².

10. A Estinnes cette fois, impossible de rester indifférent devant cette villa 5 chambres de 233 m² et 13 000 m² de terrain. Le tout pour 770 000 euros, rien que ça.

Les annonces décrites ci-dessus sont à retrouver sur Immoweb.be et zimmo.be.