Découvrez les prénoms les plus donnés en 2022 en région du Centre

En 2022, 181 bébés ont ainsi reçu le prénom de Giulia en région du Centre ce prénom figurant même en première place à La Louvière (69), Binche (27), Morlanwelz (18), Manage (18) et Chapelle (17). Un prénom qui ne figure par contre pas dans le top des prénoms (donnés à au moins 5 bébés) à Estinnes, Ecaussinnes et Estinnes.

En deuxième position, on trouve le prénom d’Emma (158 et la première place à Soignies) qui devance Olivia, premier prénom au niveau national (149), Léa (147) et Alice (132).

Dans nos communes, Olivia a été donné au plus de bébés filles à Ecaussinnes tandis qu’à Estinnes et Seneffe, c’est Sofia qui a été plébiscité à égalité avec Alice. Louise est le prénom le plus donné au Roeulx tandis qu’à Braine-le-Comte, 16 petites filles nées en 2022 portent le doux prénom de Lucie.

Chez les garçons, Gabriel surpasse toute la “concurrence” avec 204 bébés portant ce prénom angélique. Il devance les Hugo (168), les Louis (156), les Noah (153) et les Liam (142).

Gabriel est plébiscité à Binche (26), Ecaussinnes (12), Manage (22), La Louvière (62), Estinnes (7) et Morlanwelz (19). A Ecaussinnes et Estinnes, c’est le prénom Louis qui a été choisi le plus à égalité avec Gabriel tandis qu’à Soignies, il y a plus de Hugo. Noah, prénom le plus populaire au niveau national, a séduit 17 parents à Braine-le-Comte.

Pas la même chose au niveau national

Des chiffres qui ne correspondent pas vraiment à la réalité nationale. “Olivia est le prénom le plus populaire chez les filles nées en 2022 en Belgique” confirme le site de Statbel. “636 bébés ont été appelés Olivia, soit 56 de plus que l’année précédente et 179 de plus que les 457 bébés qui ont reçu Emma comme prénom. Louise occupe encore la troisième place du podium cette année. Parmi les plus grandes progressions dans le top 100, on retrouve en premier lieu Alma, donné 98 fois, soit une hausse de 118 % par rapport à 2021, Romée, qui progresse de 114 % pour atteindre 124 occurrences et Alba qui progresse encore cette année de 64 % et entre à présent dans le top 20 avec 261 nouveau-nés portant ce prénom. Parmi les autres prénoms en progression en 2021 figurent : Lya (90, +61 %), Gloria (87, +45 %) Eloïse (96, + 39 %), Ambre (150, +36 %) et Luna (274, +30 %).”

Et pour les garçons, “Noah est le prénom le plus populaire parmi les garçons nés en 2022 en Belgique pour la deuxième année consécutive. 657 enfants ont reçu ce prénom, soit 30 de plus que l’année précédente. Noah est suivi par Arthur et Liam, qui supplante Louis à la troisième place. Parmi les autres prénoms du top 100 qui gagnent en popularité figurent : Charles (174, +40 %), Naël (170, +34 %), Jayden (118, +34 %), César (119, +25 %), Robin (172, +19 %) et Owen (138, +19 %).”