La Hestre : Une fresque réalisée par des jeunes qui prône la tolérance

Depuis 2010, le Plan de Cohésion Sociale manageois a mis en place une cellule d’expression destinée au jeune de 12 à 18 ans baptisé “Opération Jeunesse” : les 4 coins de la parole”. “Ce groupe permet aux participants de devenir des citoyens actifs dans la commune, de rencontrer d’autres adolescents manageois, de travailler ensemble pour le bien de toutes et de tous,” a expliqué Kim D’Hauwer Pinon, échevine du PCS. “Cette année, nos jeunes ont choisi de travailler les thématiques suivantes : racisme, homophobie et injustice et ce, par le biais de la réalisation d’une fresque artistique. Cette fresque est bien plus qu’une simple œuvre d’art, elle représente un symbole puissant de tolérance, d’inclusion et de diversité. Chaque coup de pinceau dépeint un message de respect et de compréhension mutuelle. Les adolescents qui ont réalisé cette fresque ont démontré leur créativité et leur engagement à travers ce projet. Ils ont utilisé leur voix artistique pour exprimer leurs idées.”