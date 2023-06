Mons : une cinquantaine de nageurs évacués de la piscine Lago

Les pompiers de Mons sont rapidement intervenus sur place. "Deux produits chimiques ont été mélangés par erreur dans un local technique ce qui a provoqué une réaction chimique libérant du chlore dans l'air", nous explique le capitaine Filippi, porte-parole de la zone Hainaut-Centre. "Par précaution, la piscine ainsi que la buvette ont été évacuées et l'unité spécialisée dans ce genre de problème a été dépêchée sur place. Ils n'ont cela dit pas été contraints de déployer tout leur arsenal."

Pas de blessé

Un périmètre de sécurité a été mis en place jusqu'à, environ 14h30 et aucun blessé n'est à déplorer. "Le taux de chlore dans l'air n'est pas nocif dans la partie publique. Les pompiers se sont appliqués à rendre l'air du local technique à nouveau respirable. Dans la partie publique, l'odeur du chlore était certes plus forte qu'en temps normal mais le taux de chlore dans l'air se trouvait en dessous des normes."

Vers 14h30, les pompiers ont quitté les lieux. La piscine quant à elle restera fermée pour le reste de la journée de ce jeudi. "Nous sommes soulagés que le personnel et les visiteurs aient été rapidement et calmement mis en sécurité et que la procédure ait été bien suivie. Nous nous concentrons maintenant sur la sécurisation de la zone et la réouverture du centre aquatique," conclut Eric Rousseau, directeur du centre.