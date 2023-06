Découverte macabre de 77 animaux congelés dans le Borinage : “les auteurs d’infractions graves en matière de bien-être animal risquent la prison”

Comptés par les vétérinaires de la SPA La Louvière, les chats et chiens retrouvés dans des sacs plastiques au fond de plusieurs congélateurs ont été emmenés à l’équarrissage. “Nous avons demandé à la SPA d’en conserver environ 10 % en cas de demande de devoir complémentaire, comme, par exemple, une éventuelle autopsie à effectuer.”

”Jamais vu ça”

L’Unité de BEA du SPW traite à peu près 3 000 dossiers par an et a saisi en 2022 700 animaux. “Mais les inspecteurs qui sont intervenus lors de cette opération m’ont confié n’avoir jamais rencontré une situation pareille. L’enquête en cours devra déterminer pour quelle raison ces animaux se sont retrouvés dans le congélateur. Nous allons tout d’abord entendre les personnes qui sont concernées dans ce dossier et nous rédigerons notre PV que nous enverrons à la fois au fonctionnaire sanctionnateur et au Parquet. Ce dernier à la préséance et pourrait se saisir du dossier.”

Quant aux risques encourus par les propriétaires des animaux, ils sont importants. “Déjà rien que pour les animaux qui ont été saisis, ils risquent une amende importante car il s’agit d’une infraction de 2e degré. Le Parquet pourrait aussi, vu l’ampleur du délit et son caractère exceptionnel, se saisir de l’affaire. Les cas les plus graves d’infraction en matière de bien-être animal peuvent aboutir à des peines de prison.”

A minima, les propriétaires de ces pauvres animaux risquent en outre une confiscation de leur permis de détention d’animaux.